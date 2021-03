[Cinq idées pour rebondir face au Covid-19] Lorentz remet à plat son organisation

Et si la crise était l’occasion de se moderniser ? Une opportunité dont nombre de TPE et PME, restées artisanales, pourraient se saisir. Et qui n’a pas échappé à Lorentz : l’entreprise, créée en 1974 à Isles-lès-Villenoy (Seine-et-Marne), remet à plat son organisation de travail. "Le projet d’aller vers l’excellence a démarré avant l’apparition du Covid-19, mais la situation actuelle donne encore plus de sens à cette transformation que nous sommes en train d’accélérer", assure Frédéric Lorentz, le président de cette PME de 80 salariés spécialisée dans l’usinage de pièces métalliques pour des groupes tels que Thales, Safran et Nexter. Confronté à une exigence toujours plus grande des donneurs d’ordres, à des programmes annulés ou au ralenti – l’A380, le Falcon 5X et l’A400M –, et à la forte baisse de charge actuelle, Lorentz s’est lancé dans un plan de modernisation tous azimuts.