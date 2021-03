Cinq choses à savoir sur le canal de Suez, pour mesurer l'onde de choc de son blocage

Voilà quatre jours que le canal de Suez est bloqué par un gigantesque porte-conteneur, l’Ever Given, qui a dévié de sa trajectoire mardi 23 mars et reste immobilisé en travers du passage. Déjà, 206 navires ont dû rebrousser chemin des deux côtés du canal de Suez et les autorités égyptiennes restent incertaines au sujet de la date de reprise du trafic maritime. L'Usine Nouvelle a sélectionné cinq faits et chiffres pour comprendre l'ampleur de la crise.