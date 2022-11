Cinq choses à savoir sur Perenco, le pétrolier mis en lumière pour ses liens avec la ministre Pannier-Runacher

Y aurait-il conflit d’intérêts ? Les médias d’investigation Disclose et Investigate Europe ont fait état de liens entre la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher et le groupe pétrolier anglo-français Perenco. Moins connue que son concurrent TotalEnergies, la société se retrouve sur le devant de la scène, alors que ses activités font polémique dans plusieurs pays.

1 - Un groupe pétrolier majeur mais discret

Si TotalEnergies fait souvent les gros titres, Perenco évite le scandale. La société n’est pas cotée en Bourse, et ne doit donc pas se soumettre aux mêmes règles de transparence que ses concurrents. Disposant de moins de 10 000 salariés, elle n’a pas non plus à se plier à la loi de 2017 sur le devoir de vigilance, qui requiert de toutes les entreprises françaises qu’elles indiquent les risques que font peser leur activité sur l’environnement et les populations.

Pourtant, Perenco affirme être le premier groupe pétrolier indépendant d’Europe, en exploitant 3 000 gisements dans 14 pays, et avec un chiffre d’affaires estimé à 7 milliards d’euros. De quoi faire de ses propriétaires, la famille Perrodo, la quinzième fortune française.

2 - Une affaire de famille

