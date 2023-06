Cinq choses à retenir du Salon du Bourget 2023

La domination commerciale d’Airbus

Airbus a dominé Boeing dans le match des commandes, en récoltant notamment le plus gros contrat de l’histoire, pour la compagnie aérienne IndiGo. Celle-ci devient le premier client de l'avionneur européen, avec désormais 1 350 appareils commandés à livrer dans la prochaine décennie (264 sont déjà en service). Avec l’autre gros contrat indien (celui d’Air India) partagé entre Airbus et Boeing, le pays le plus peuplé au monde confirme son statut d’eldorado pour l’aérien.

D’après les calculs de L’Usine Nouvelle, Airbus a engrangé 846 commandes, options et engagements (contre 363 à l'issue de la 53e édition du salon en 2019) et Boeing 288 commandes, activations d'options et autres engagements contre 292 en 2019. Le vrai bilan sera connu début juillet lorsque les avionneurs publieront leur carnet de commande officiel révisé (avec les effets d’annulations et de reports).

De nouveaux acteurs dynamiques

Les nouveaux acteurs de l’avion léger électrique, hybride, et des taxis volants, ont presque volé la vedette aux géants du secteur. VoltAero, Aura Aero, Elixir Aircraft, Blue Spirit Aero, Beyond Aero ou bien encore Ascendance Flight Technologies côté français, mais aussi Universal Hydrogen, EHang, ZeroAvia et Volocopter pour ne citer que quelques acteurs étrangers, ont fait parler d’eux. Et pas uniquement en faisant rêver avec des maquettes non fonctionnelles, mais en récoltant elles aussi des moissons de contrats. Les 110 appareils commandés à Ascendance Flight Technologies sont un bon exemple.

De la même manière, l’ETI francilienne Turgis & Gaillard a fait sensation en présentant son prototype de drone Male, pour Moyenne altitude longue endurance, sur le statique. Baptisé Aarok, l’appareil de 5,5 tonnes est capable d’emporter 1,5 tonne d’armement. Il se positionne comme une alternative potentielle et souveraine au Reaper de l’américain General Atomics, pour l'instant utilisé par les forces françaises faute de solution tricolore.

L’envol des eVTOL

Pour la première fois, un taxi volant (celui de l’allemand Volocopter) s’est envolé dans le cadre des démonstrations aériennes du Bourget. Preuve que les eVTOL, les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux, pourraient se frayer un chemin dans un espace aérien de plus en plus encombré. Stellantis prévoit d'en produire pour l'américain Archer dès 2024, afin de répondre à de premières commandes. ADP promet même qu’un service commercial de taxis volants sera bien opérationnel pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris.

L’Europe de la défense progresse

L’Europe de la défense avance, après plusieurs années d’atermoiements, avec des commandes communes de missiles entre cinq pays, un achat de drone français par la Grèce, une alliance franco-allemande dans les moteurs d'hélicoptères et l’entrée de la Belgique dans le programme Scaf (qui a retrouvé des couleurs)… Un effet direct de la guerre en Ukraine, qui pousse les acteurs européens à faire preuve de davantage de solidarité.

Des promesses de décarbonation

Comme nous l’avions pressenti dans notre dossier du mois de juin, la décarbonation du secteur était dans tous les esprits au Bourget, avec de nombreuses annonces sur les SAF (une usine d’1 milliard d’euros à Lacq, de nouveaux engagements de TotalEnergies, d'EDF avec Holcim, et une certification décrochée par Global Bioénergies), mais aussi sur l’avion hydrogène (le projet d’Airbus avance, n’en déplaise à ses détracteurs). Les aéroports préparent même activement l’arrivée d’avions électriques, à hydrogène et à carburants durables. Reste à financer et à déployer toutes ces technologies pour ne pas faire exploser l’empreinte carbone d’un secteur promis à une très forte croissance.

Sylvain Arnulf, avec Olivier James et Hassan Meddah