Cinq chiffres à retenir sur Ariane 5 avant son 117eme et dernier envol

Clap de fin pour Ariane 5. La fusée devrait décoller pour la dernière fois dans la nuit du 5 au 6 juillet 2023 de Kourou, en Guyane française, entre 00h00 et 1h05 heure de Paris. Le vol, déjà repoussé à plusieurs reprises ces dernières semaines, a été décalé de 24 heures pour garantir de meilleures conditions météorologiques. Pour son ultime mission, la fusée européenne enverra deux satellites, le français Syracuse 4B et l’allemand Heinrich-Hertz-Satellite (H2Sat). Sur son premier étage, un trèfle à quatre feuilles d’un mètre de hauteur et l’inscription « Good luck old lady for the last flight » (« Bonne chance, vieille dame, pour ton dernier vol ») lui porte bonheur, comme lors du dernier vol d’Ariane 4 en 2003. En attendant le compte à rebours, L’Usine Nouvelle revient en chiffres sur sa longue carrière.

27 ans d’activité

