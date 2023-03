Cinq axes d’amélioration pour les briques

Il y a un an, Tetra Pak lançait avec Entre parties prenantes une initiative collaborative pour « développer des concepts de briques alimentaires améliorées dans leur fonctionnalité et leur impact environnemental en remettant le consommateur au centre des réflexions sur ses attentes en matière d’emballage ». Le groupe de travail a étudié 30 idées autour de la conception de la brique et identifié cinq axes d’amélioration, révèle aujourd’hui la filiale française du leader des emballages en carton pour liquides alimentaires. Sans guère de surprise, l’idée la plus plébiscitée, indique-t-elle, est « celle d’une brique à base de fibres, avec la plus faible quantité de plastique possible, notamment via la réduction du poids et de la taille du bouchon, sans pour autant compromettre la fonctionnalité ».

