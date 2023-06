Cinq agroindustriels mis en demeure pour leurs emballages «pleins de vide» par Foodwaste et Zero Waste France

Côte d’Or, Herta, Carambar, Daco Bello et Giovanni Rana. Ces cinq entreprises ont été mises en demeure par les associations Foodwatch et Zero Waste France pour leurs produits « remplis de vides ». François Lafforgue, avocat représentant Foodwatch, dénonce lors d'une conférence de presse organisée mardi 27 juin « une pratique trompeuse » et rappelle qu' « induire le consommateur en erreur est interdit ». Alexandre Faro, avocat de Zero Waste, en souligne le danger écologique : « l’emballage c’est du déchet […] et quand on vend l’emballage plastique on vend le déchet plastique ». Les produits retenus par les associations font partie de ceux qui « contiennent un vide inutile qui pourrait être réduit » sans nuire à la qualité de l’aliment.

