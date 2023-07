Cinq acteurs américains captent plus de 41% du marché mondial du cloud public

Le développement du cloud public marque le pas. Après un bond de 29% en 2021, le marché mondial, tous segments confondus, voit sa croissance tomber à 23% en 2022 pour atteindre 546 milliards de dollars selon le cabinet IDC. Les services de développement et gestion d’applications dans le cloud (PaaS pour Platform as service) constituent le segment le plus dynamique avec une progression de 32%. Ils sont suivis par les services d’infrastructure à la demande (IaaS pour Infrastructure as a service) avec +26%, les services de logiciels d’infrastructure à la demande avec +23% et les services de logiciels applicatifs à la demande (SaaS pour Software as a service) avec +18%.

