Ciments Calcia injecte 285 millions d'euros pour décarboner son site d'Airvault

Il y a environ deux ans, Bruno Pillon, président des activités France d’HeidelbergCement, annonçait un vaste plan de plus de 450 millions d’euros pour décarboner quatre des sept cimenteries françaises du groupe. Les travaux du site de Couvrot dans la Marne sont achevés et ceux de l’usine de Bussac (Charente-Maritime) sont en cours. La première pierre du programme «Airvault 2025» est quant à elle posée mercredi 5 octobre. L’unité deux-sévrienne Calcia, qui emploie 130 personnes, va à elle seule absorber une grande partie de l’enveloppe dédiée: 285 millions d’euros, dont 1 million apporté par le conseil régional Nouvelle-Aquitaine au titre de Néo Terra, un programme dédié à la transition écologique et énergétique.

Supprimer le recours au charbon

[...]