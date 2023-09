Cilkoa entre en phase industrielle

Prélude à la construction de sa première unité industrielle, Cilkoa a levé 3,2 millions d’euros durant l’été 2023 dans le cadre d’un tour d’amorçage. Sont partie prenante UI Investissement, Kreaxi, Crédit Agricole Alpes Développement (C2AD) et Lita ainsi que des business angels comme Michel Larroche et Arnaud Bachelier issus de MOM Mont Blanc Materne. Implantée à Saint-Martin-d’Hères (Isère) au cœur de l’écosystème papetier français avec notamment le Centre technique du papier (CTP) et Celulose Valley, la startup, créée en juin 2022 par Frédéric Mercier, Erwan Gicquel, Olivier Muquet, et Romain Lécot, développe un revêtement à l’échelle nanométrique à base de céramique pour conférer aux papiers et cartons des propriétés d’étanchéité et de barrière à l’oxygène et à la vapeur d’eau avec des performances très élevées.

