Cilic domine Auger-Aliassime et s'offre son premier titre de la saison à Stuttgart

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Hannah Mckay Marin Cilic goûte de nouveau à la victoire après son titre à Stuttgart./Photo prise le 2 juillet 2019/REUTERS/Hannah Mckay

Pour le premier tournoi ATP de la saison sur gazon, Marin Cilic et Félix Auger-Aliassime se retrouvaient en finale. Après des parcours sans encombre puisqu'ils n'avaient pas encaissé le moindre set depuis le début de la semaine, c'est le Croate qui s'est imposé. Le premier set s'est conclu sur un jeu décisif remporté sept points à deux par Cilic qui a été plus solide que le Canadien, parfois vacillant au service. La deuxième manche a longtemps pris la direction d'un nouveau tie-break mais Cilic a breaké à 4-3 et a clôturé le travail dans la foulée sur sa mise en jeu. Score final 7-6(2)/6-3 pour le vainqueur de l'US Open 2014 qui renoue avec le succès après trois ans de disette. Félix Auger-Aliassime, quant à lui, ne débloque toujours pas son compteur et enregistre une huitième défaite en autant de finales disputées.