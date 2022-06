Chryso décarbone ciment et béton, retard français dans le recyclage des plastiques : le Top/Flop de la semaine

Chryso cherche à décarboner les matériaux de construction

Le cœur du réacteur du chimiste français Chryso se trouve à Sermaises (Loiret). C’est là qu’est implanté le plus grand centre de R&D de l’entreprise, ainsi que l’une de ses plus grandes usines. Et c’est là que la société, acquise par Saint-Gobain en 2021, met le paquet pour développer des solutions de ciment et de béton bas carbone.

La France mauvaise élève du recyclage des déchets plastiques

Les résultats du rapport de l’association Plastics Europe ne sont pas franchement enthousiasmants. « La France ne fait pas partie des bons élèves du recyclage », a reconnu Jean-Yves Daclin, le directeur général de l’association. Avec 25% de plastique recyclé, l’Hexagone est bien loin de ses voisins néerlandais et ibérique, qui recyclent respectivement 45% et 43% de leurs déchets plastiques. Bilan : le pays atterrit à la 26e place des pays d’Europe (27 + 3) en matière de traitement des ces déchets.