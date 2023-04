[Chronique] Ces recettes du luxe qui font bondir la fortune des milliardaires français

L’homme et la femme les plus riches du monde sont deux Français. C’est ce qu’indique le classement annuel du magazine Forbes, qui couronne le succès de Bernard Arnault (LVMH) et Françoise Bettencourt Meyers (L’Oréal). Nous n’entrerons pas ici dans le débat aussi glissant que du savon Aesop – que vient de racheter L’Oréal – sur la qualité du ruissellement ou du partage de la richesse chez ces deux champions tricolores. On ne dissertera pas davantage sur les inégalités de genre que souligne ce classement, où le patron de LVMH arrive premier avec une fortune nette de 211 milliards de dollars, quand Françoise Bettencourt Meyers arrive onzième, avec une fortune estimée à 80,5 milliards.

Le luxe made in Japan existe

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]