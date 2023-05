[Chronique] Dacia, grand gagnant de l'embellie du marché automobile en France

Les chiffres sont tombés le 1er mai : les immatriculations ont augmenté de 22% en avril 2023 par rapport à 2022. Comment explique-t-on cette embellie ? Les constructeurs arrivent enfin à livrer un peu plus facilement les voitures commandées. Des véhicules parfois commandés au temps du confinement peuvent enfin être livrés. En cause, la pénurie de semi-conducteurs. Tout n’est pas réglé mais les pièces arrivent plus facilement pour produire ce qui a été commandé. Et les constructeurs arrivent à les acheminer en concessions, la pénurie de porte-voitures et de chauffeurs étant moins critique.

