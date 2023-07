[Chronique RH] Redonner du sens au travail, au-delà du slogan marketing

Comment donner du « sens au travail » ? Comment faire vivre en entreprise ce concept aux contours flous ? Les salariés sont de plus en plus en quête de sens, mais qu’attendent-ils de leur direction ? L’auteur du rapport Notat-Sénard de 2018, à l’origine de la création de la raison d’être et des entreprises à mission, a poussé la porte des entreprises pour interroger salariés et dirigeants sur les façons de donner corps à cette notion. Premier écueil : « il n’existe pas, dans le travail académique, de définition consensuelle du sens du travail », note Jean-Baptiste Barfety, auteur d’une note intitulée « Du sens à l’ouvrage, comprendre les nouvelles aspirations dans le travail ». Après avoir échangé avec des dizaines de salariés, il en conclut que « c’est l’inverse de se sentir un rouage dans une machine ». Certains évoquent « le travail bien fait », autre concept aux contours flous car différents selon les points de vue… Mais sur lequel il est possible de travailler.

[...]