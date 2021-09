[Chronique RH] Les «non-conseils» de management de Florent Menegaux, patron de Michelin

Tous les managers se demandent (au moins de temps en temps) comment mener à bien leur mission qui consiste plus à « faire advenir » qu’à faire eux-mêmes. Que l’on soit responsable de 5 ou 6 personnes ou de centaines de milliers, la question reste la même. Et elle est de plus en plus complexe à l’heure où le savoir est distribué, l’information disponible, les mutations rapides et les exigences d’autonomie accrues. Une enquête récente d’Opinionway pour Indeed nous apprenait qu’un tiers des cadres préfèrerait travailler « de manière indépendante sans manager». Vers qui les managers peuvent-ils se tourner alors pour apprendre à faire leur boulot ?