[Chronique RH] Le télétravail, bon pour le climat ?

On attend décidément beaucoup du télétravail ! D’outil de management, le voici devenu régulateur des tensions sur le réseau électrique… Le 3 mars, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, a demandé aux entreprises « d’intégrer un facteur économie d’énergie aux stratégies de télétravail ». Selon la façon dont il est organisé, montre une étude, le télétravail entraîne des baisses de consommation de gaz et électricité plus ou moins importantes.

[...]