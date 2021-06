[Chronique RH] L'open space, la plus grande mystification depuis l'extraterrestre de Roswell ?

Le télétravail généralisé durant la pandémie a mis à mal le modèle de l'open space. C'est dire qu'il ne va pas suffire de décider du nombre de jours sur place et à domicile pour le monde d'après. La tâche est plus complexe et plus passionnante : c'est la manière même d'occuper l'espace qui doit être repensée, tout comme la façon d'organiser le travail.