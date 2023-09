[Chronique] Pourquoi Naf Naf s'ajoute à la liste des enseignes de vêtements en difficulté

Naf Naf a été placée le 6 septembre en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny. La marque emploie 660 salariés en France et détient 135 magasins. Une marque de vêtements, de plus, qui s’effondre… La liste commence à être très longue. Camaïeu ou San Marina ont disparu. Kookai, Kaporal, Don’t call me Jennyfer ou encore Burton ont été placés en redressement judiciaire. Il y a eu des suppressions de postes chez Pimkie. Et cette liste est loin d’être exhaustive…

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]