[Chronique] Ni cadres ni ouvriers, cette autre catégorie prise en tenaille de l’inflation

Sur l’ensemble de l’année 2022, le salaire de base mensuel des salariés du privé a progressé de 3,8%. Ce salaire mensuel de base (SMB), calculé par les services du ministère de Travail, correspond au salaire brut avant déduction des cotisations sociales et avant versement des prestations sociales. Une hausse bien plus élevée qu’en 2021. Mais comme les prix à la consommation ont augmenté eux de 6% en 2022, c’est un manque à gagner pour les salariés. En euros constants, les Français ont vu leur salaire de base diminuer de 2,2%. Dans cette course vers le bas, toutes les catégories professionnelles ne sont pas à la même enseigne. L’évolution du SMB est de 4,6% pour les ouvriers, 3,2% pour les professions intermédiaires, quand elle n’est que de 2,9% pour les cadres. En euros constants, la baisse n'atteint finalement «que» 1,4% pour les ouvriers, mais 3,1% pour les cadres.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]