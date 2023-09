[Chronique] Les entreprises s’arrachent les ingénieurs… y compris dans l’industrie !

Les entreprises françaises embauchent des ingénieurs à tour de bras. C'est la principale conclusion de l’enquête annuelle d’Ingénieurs et scientifiques de France publiée le 13 septembre. Un chiffre parle de lui-même : le taux de chômage des ingénieurs est au plus bas, à 2,7%. Un an plus tôt il était de 3.2%. Le nombre de recrutements a augmenté de 7% en 2022. Les jeunes bénéficient aussi du dynamisme du marché de l’emploi : les diplômés de 2022 n’étaient que 11,2% à chercher un emploi en fin d’année, contre 14,8% de ceux de la promo 2021.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]