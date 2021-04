[Chronique Des chiffres et des êtres] Le grand retour du temps de cerveau disponible

Observateur des mondes numériques et amoureux du mot juste, Paul Grunelius nous livrera régulièrement l'analyse qu'il fait des signaux aujourd'hui faibles, et qui pourraient être demain notre monde. Pour sa première chronique "Des chiffres et des êtres", il pose une question : de quoi parle-t-on quand on évoque le temps de cerveau disponible ?