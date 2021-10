[Chronique Des chiffres et des êtres #5] Le numérique, ou le temps omniprésent

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Netflix (capture d'écran) Non seulement, le numérique est obsédé par le temps, mais il permet de contrôler la vitesse.

Qu’il prenne la forme d’une date sur une photo, de la barre de progression d’une vidéo Youtube, du calcul de la vitesse d’une recherche sur Google ou encore du compte à rebours précédant l’accès à la billetterie du prochain concert de Mylène Farmer (parlons des vrais sujets), le temps est omniprésent dans nos expériences numériques.

Comme le formule le philosophe belge Pascal Chabot, « les technologies contemporaines, qui fonctionnent toutes grâce à des horloges embarquées, ont amplifié sur cette planète la présence [du] temps programmé [...] (le temps des horloges et des calendriers, des réveils et des réunions, des pointages et des fins de journée, des semaines et des week-ends) [...] d’une manière que l’on ne soupçonne pas. » On pourrait même dire, et c’est là une différence majeure avec la plupart des activités réalisées hors ligne, que tout moment passé sur un outil numérique est par essence un moment daté, quantifié, chronométré.

Le temps, le temps

Pour autant, ce temps numérique est loin d’être uniforme. Temps écoulé ou s’écoulant, temps passé ou présent, temps figé ou modelable, il change de nature selon nos usages, revêt des formes, des fonctions, des valeurs variées qu’il semble possible de classer en quatre grandes catégories :

Il y a d’abord le temps qui passe : le temps de l’horloge en haut ou en bas de notre écran qui égrène les heures et les minutes (horloge qui se superpose - presque sans que l’on s’en rende compte - à l’intégralité de nos usages en ligne), le temps chronométré (comme les minutes qui passent dans une visioconférence et qui sont comptabilisées automatiquement), le compte à rebours (celui de la batterie qui s’écoule inexorablement vers son épuisement, celui - plus satisfaisant - de la barre de chargement qui court vers sa complétude), les rappels au temps présent, à l’heure qu’il est (les notifications du calendrier par exemple, irruptions répétées de l’objectivité du temps dans notre journée)...

Temps objectivé

L’autre grande fonction temporelle du numérique est l’horodatage. A presque toute action ou fichier (photos, documents Word, messages sur Whatsapp, emails, posts Facebook, échanges sur un chat…) sont associées une date et une heure précises qui permettent de les replacer instantanément dans le temps. Il est à noter que, dans certains cas, la machine fait preuve d’approximation : la date indiquée d’une photo peut être celle de son téléchargement et pas forcément du moment où elle a été prise. Idem pour un fichier. Ce temps mécanique n’est ni celui du ressenti humain, ni celui de la montre. C’est une autre nature de temps, une autre sorte d’objectivité, automatique, fonctionnelle, administrative.

La troisième forme de temps que l’on retrouve en ligne est l’indication d’une durée a priori : c’est le temps de lecture estimé d’un article (comme en haut à gauche de cette chronique que vous êtes en train de lire), le temps de visionnage d’un film ou d’une vidéo YouTube, le temps d’écoute d’un podcast, le temps d’installation d’une mise à jour ou de remplissage d’un sondage… En nous fournissant cette information en amont, le numérique nous met plusieurs fois par jour en situation d'arbitrage et de gestion de l’allocation que nous souhaitons faire de notre temps et de nos efforts.

Vitesse contrôlée

Enfin, non seulement le numérique rend-il possible de mieux percevoir et anticiper le temps, mais il permet aussi de le maîtriser, de le modeler, de le compresser ou l’étendre selon ses contraintes ou envies. Deux fonctionnalités illustrent ce comportement : le « saut en avant ou en arrière » (de 10, 15, 30 secondes) et la « lecture accélérée » (x1,25, x1,5, x2). Les deux sont disponibles sur Youtube, Netflix ou les applications de podcast et donnent aux utilisateurs le pouvoir de contrôler la temporalité de leurs contenus (en passant une scène trop longue, en réduisant le temps d’écoute d’un podcast...).

Une toute-puissance temporelle décrite dans le podcast Mise à jour d’Usbek & Rica par une jeune internaute qui utilise la lecture accélérée : « Dans certains films (...) il y a des moments qui ne servent à rien. On voit les jeux de regard des acteurs, le décor, le paysage. Ce sont des éléments qui peuvent paraître essentiels du point de vue de l’artiste qui a créé l'œuvre, mais personnellement ça ne m’intéresse pas. »

Dans Penser/Classer, Georges Perec témoignait du plaisir qu’il y a à se lancer dans des actions précisément minutées (en l’occurrence, lire dans le métro) : « Du point de vue de la lecture, le métro offre deux avantages : le premier est qu’un trajet en métro dure un temps presque parfaitement déterminé (environ une minute et demie par station) : cela permet de minuter ses lectures : deux pages, cinq pages, un chapitre entier, selon la longueur du trajet. Le second avantage est la récurrence bi-quotidienne et penta-hebdomadaire des trajets : le livre commencé le lundi matin sera terminé le vendredi soir… »

Le numérique, dans sa capacité à offrir une apparente maîtrise et conscience du temps qui passe, procède-t-il du même phénomène ? Peut-être. En tout cas, la multiplication de ces actions bien définies dans le temps dont il est à l’origine explique-t-elle une (infime) partie de l’attachement que nous éprouvons à son endroit.

Paul Grunelius

Les avis d'experts sont publiés sous l'entière responsabilité de leurs auteurs et n'engagent en rien la responsabilité de la rédaction de L'Usine Nouvelle.