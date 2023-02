Christophe Musy va remplacer Guillaume Couzy à la tête de Stellantis France

Les rumeurs s’avéraient fondées. Christophe Musy, actuel directeur des activités de Stellantis en Asie et en Océanie, va remplacer Guillaume Couzy à la tête de Stellantis France à compter du 1er mars, a annoncé le constructeur automobile dans un communiqué publié samedi 25 février. «Il sera responsable du développement commercial des marques Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep®, Opel et Peugeot pour le marché français, mais aussi des véhicules d’occasion, de l’après-vente, des pièces et services, ainsi que de la mise en place du nouveau modèle de distribution», précise le groupe, tandis que Guillaume Couzy est appelé à «d’autres fonctions».

