[Choose France] GSK va investir 48 millions d’euros dans la R&D en France

GSK France profite du second volet du sommet «Choose France» organisé lundi 11 juillet au château de Versailles (Yvelines) pour annoncer de nouveaux investissements dans l'Hexagone. Le groupe britannique GlaxoSmithKline, qui se présente comme le principal laboratoire international étranger en France en termes d’implantation industrielle, logistique et d’emplois, va investir 48 millions d’euros dans la recherche et développement (R&D) sur ses différents sites de production dans l’Hexagone. Les fonds seront dédiés «aux essais cliniques» (en cours et à venir), «à leurs études de phase IV et de pharmaco-épidémiologie» et «aux dépenses liées à leurs engagements scientifiques et aux dépenses des équipes médicales et opérations cliniques», est-il précisé par «Choose France».

Pas de nouvelles embauches à prévoir

