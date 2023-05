[Choose France 2023] Pfizer va investir 500 millions d’euros supplémentaires en France, soit plus d'1 milliard jusqu’en 2026

Les sommets Choose France se suivent et se ressemblent pour Pfizer. Un an après avoir annoncé 520 millions d’euros d’investissements en France pour les cinq prochaines années, le laboratoire pharmaceutique américain a annoncé le 14 mai 2023 ajouter une enveloppe supplémentaire de 500 millions d’euros jusqu’en 2026. Soit un total de plus d'1 milliard d’euros sur la période 2022-2026. Ces efforts colossaux ne seront pas dévolus à une implantation industrielle sur le territoire, mais permettront d’accroître massivement les efforts de R&D, en particulier les essais cliniques et les collaborations, mais aussi les productions par des tiers.

Plus de 200 projets actuels de Pfizer en R&D implantés en France

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]