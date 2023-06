[Choose France 2023] Le géant du petfood Mars Petcare investit 13 millions d’euros supplémentaires dans le Loiret

A l’occasion de ses 50 ans le jeudi 1er juin, le pionnier de l’alimentation animale en France, Mars Petcare, a fait le point sur ses projets de développement. Annoncés lors du Sommet Choose France, les nouveaux investissements de 13 millions d’euros vont porter à 100 millions d’euros l’enveloppe consacrée sur 2022-2023 à son site de production de Saint-Denis-de-l’Hôtel (Loiret). Première usine à produire à grande échelle le pochon, le site produit déjà 67 000 tonnes de nourriture humide par an, dont 600 000 boîtes et 1 million de pochons par jour, qui alimentent une partie de l’Europe (Italie, Grande Bretagne…). Le groupe américain avait annoncé le 17 janvier 2022 un premier investissement de 87 millions d’euros afin de moderniser la plate-forme de production de boîtes et de sachets fraîcheurs. L’industriel loirétain a pu ainsi poursuivre l’installation de deux lignes dédiées aux pochons, qui doivent permettre d’augmenter sa capacité de production de 70% et se sont déjà accompagnées de 22 recrutements.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]