[Choose France 2022] Pfizer, GSK, BMS… Plus de 800 millions d’euros d’investissements pharma annoncés

Plus de 800 millions d’euros et plus de 800 créations de postes sont annoncés dans l’industrie pharmaceutique dans le cadre de Choose France 2022. Six grands projets de production, de recherche et de transition numérique menés par les laboratoires américains Pfizer, BMS et Biogen, l’allemand Merck, le britannique GSK et l’italien Dedalus ont été dévoilés le 16 janvier dans la soirée.