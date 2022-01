[Choose France 2022] Loop Industrie et Suez produiront du PET recyclé de qualité vierge à Port-Jérôme (Normandie) en 2025

« Nous avons décidé de construire une usine capable de produire 70 000 tonnes de résine de PET de qualité vierge par an à Port-Jérôme (Seine-Maritime) et nous allons investir 250 millions d’euros, annonce à L’Usine Nouvelle Daniel Solomita, fondateur et président de Loop Industries . La localisation est idéale avec la Seine qui permet d’avoir accès aux flux de matières en provenance de la région parisienne. »