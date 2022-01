[Choose France 2022] L’américain Eastman investit 850 millions d’euros en France pour du recyclage moléculaire de plastiques

Colossal. Le chimiste américain Eastman envisage un investissement de 850 millions d’euros en France, pour y bâtir une usine de recyclage moléculaire de plastiques. La construction d’un site chimique greenfield (sur terrain nu) dans l’Hexagone est déjà rare. Des investissements chimiques dépassant la centaine de millions d’euros y sont, eux, exceptionnels. En plus du montant faramineux envisagé, le projet prévoit la création de près de 350 emplois pour cette usine dont la mise en service est fixée à 2025, et qui permettrait à la France d’atteindre ses objectifs de recyclage de plastiques à l’horizon 2030. L’ampleur du projet et son caractère exceptionnel valent à Eastman d’être au cœur de l’édition 2022 de Choose France, et à son PDG, Mark Costa, d’être reçu en personne à l’Elysée ce 17 janvier, où Emmanuel Macron, le président de la République, dévoilera lui-même l’annonce.