Chine: Rebond de l'activité manufacturière en décembre, selon Caixin

PEKIN (Reuters) - L'activité manufacturière en Chine a progressé en décembre à son rythme le plus élevé en six mois, portée par une accélération de la production et un allègement des pressions inflationnistes, montrent les résultats publiés mardi d'une enquête privée, mais l'état du marché du travail a alimenté les incertitudes.