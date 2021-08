Chine: Production industrielle et ventes au détail ralentissent plus qu'attendu

PEKIN (Reuters) - La croissance de la production industrielle et des ventes au détail en Chine a ralenti à un rythme plus important qu'attendu en juillet, soulignant les pressions accrues qui pèsent sur l'économie chinoise alors que la solidité des exportations s'effrite et que la résurgence du coronavirus a perturbé l'activité.

D'après les statistiques officielles publiées lundi, la production industrielle a augmenté le mois dernier de 6,4% en rythme annuel, une croissance inférieure au consensus qui ressortait à +7,8%, après une hausse de 8,3% en juin. Si l'économie chinoise s'est relevée de l'impact initial de l'épidémie de coronavirus pour revenir à des niveaux pré-crise sanitaire, ce rebond semble s'être essoufflé alors que les entreprises font face à des coûts plus importants et à des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement. En parallèle, la hausse des cas de COVID-19 en juillet a poussé les autorités à décider en certains lieux de mesures de confinement et de la suspension des activités des entreprises. Des données officielles publiées plus tôt ce mois-ci ont aussi montré que la croissance des exportations, l'un des catalyseurs du rebond impressionnant de l'économie chinoise après un creux lié à la crise sanitaire début 2020, a ralenti en juillet. La consommation est restée fragile le mois dernier, les ventes au détail ayant progressé de 8,5% sur un an alors que les analystes anticipaient une hausse de 11,5% après +12,1% en juin. Face à l'apparition de foyers de contamination au coronavirus dans plusieurs villes, la Chine a renforcé les restrictions sanitaires, avec un impact pour le service des secteurs. (Reportage Kevin Yao, Liangping Gao et Gabriel Crossley; version française Jean Terzian)

