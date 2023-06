Chine: Production industrielle et ventes au détail inférieures aux attentes

PEKIN (Reuters) - La production industrielle et les ventes au détail en Chine ont progressé en mai à leur rythme le plus lent depuis février, sous l'effet de la faiblesse des demandes domestique et étrangère, montrent des données officielles publiées jeudi, accentuant la pression sur Pékin pour soutenir le rebond économique.