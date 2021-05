Chine: Plus faible croissance de la population depuis la mise en place de la politique de l'enfant unique

PÉKIN (Reuters) - La croissance de la population chinoise au cours de la dernière décennie a chuté pour atteindre son niveau le plus bas depuis l'application de la politique de l'enfant unique à la fin des années 1970, ce qui renforce la pression sur Pékin pour inciter les couples à avoir plus d'enfants et éviter un déclin irréversible.

La population de la Chine continentale a augmenté de 5,38% pour atteindre 1,41 milliard d'habitants, selon les résultats du recensement officiel de 2020, publié mardi. Ce chiffre était de 1,34 milliard lors du recensement de 2010. Ce chiffre signifie également que la Chine a manqué de peu l'objectif qu'elle s'était fixé en 2016 de porter sa population à environ 1,42 milliard d'habitants d'ici 2020. Ces derniers mois, les médias d'État chinois se sont montrés de plus en plus pessimistes quant aux perspectives, affirmant que la population pourrait commencer à diminuer au cours des prochaines années. Les Nations unies prévoient que le nombre de personnes vivant en Chine continentale atteindra un pic en 2030 avant de décliner. En 2016, la Chine a remplacé sa politique de l'enfant unique - imposée à la fin des années 1970 pour mettre fin à une explosion démographique à l'époque - par une limite de deux enfants. (Kevin Yao et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)