Chine: Les ventes de voitures renouent avec la croissance en août

PÉKIN/SHANGHAÏ (Reuters) - Les ventes de véhicules particuliers en Chine ont renoué avec la croissance en août en glissement annuel, les remises et les avantages fiscaux accordés aux véhicules plus écologiques et électriques ayant encouragé les consommateurs, même si la croissance économique reste faible.