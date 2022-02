Chine: Les ventes automobiles en hausse en janvier, une première en huit mois

Elles ont atteint 2,53 millions de véhicules le mois dernier, selon la China Association of Automobile Manufacturers (CAAM).

Les ventes de véhicules à énergie nouvelles, qui ont progressé de 135,8% en janvier sur un an, enregistrent néanmoins une baisse de 18,6% par rapport au mois précédent en raison de la baisse de 30% des subventions de l'État.

La Chine poursuit sa promotion des véhicules à énergie nouvelle dans le but de réduire sa pollution de l'air mais estime que l'industrie peut désormais être stimulée par la demande et non plus par des subventions.

(Reportage Sophie Yu, Brenda Goh, version française Lou Phily, édité par Blandine Hénault)