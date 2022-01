Chine: Les prix à la production progressent plus lentement que prévu en décembre

© CARLOS GARCIA RAWLINS Les prix à la production en Chine ont progressé plus lentement que prévu en décembre, alors que le gouvernement a pris des mesures pour contenir la flambée des prix des matières premières, montrent les données officielles publiées mercredi. /Photo prise le 22 décembre 2021/REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

L'indice des prix à la production (PPI) a progressé de 10,3% le mois dernier en rythme annuel, selon les données publiées par le Bureau national de la statistique (BNS). Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une croissance de 11,1%, après une hausse de 12,9% enregistrée en novembre.

L'inflation du secteur manufacturier, qui a atteint des sommets ces dernières semaines, a été modérée, Pékin étant intervenu pour stabiliser les prix des matières premières et atténuer la pénurie d'énergie.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de 1,5% en rythme annuel le mois dernier, après une hausse de 2,3% en novembre. Les analystes attendaient une croissance de 1,8%.

En 2021, l'indice CPI a progressé de 0,9%, contre une croissance de 2,5% en 2020.

Les mesures de restrictions visant à contenir les résurgences de l'épidémie de coronavirus devraient encore peser sur les perspectives économiques. Certaines villes de Chine demandent déjà à leurs habitants de ne pas se déplacer pour les festivités du Nouvel An lunaire.

Le Nouvel An lunaire est la plus importante fête nationale en Chine et donne lieu traditionnellement à des rassemblements familiaux. Des millions de personnes parcourent le pays - parfois sur des dizaines de milliers de kilomètres - pour quitter les grandes villes et rejoindre leur domicile d'origine dans des régions reculées.

(Reportage Liangping Gao et Gabriel Crossley; version française Camille Raynaud)