Chine: Les prix à la production au plus haut niveau depuis 1995

PÉKIN (Reuters) - Les prix à la production en Chine ont augmenté au rythme le plus rapide depuis 1995, dépassant les prévisions des analystes et réduisant les marges bénéficiaires des producteurs déjà aux prises avec la flambée des prix du charbon et d'autres matières premières en raison d'une pénurie d'énergie.

GABRIEL CROSSLEY Les prix à la production en Chine ont augmenté au rythme le plus rapide depuis 1995, dépassant les prévisions des analystes et réduisant les marges bénéficiaires des producteurs déjà aux prises avec la flambée des prix du charbon et d'autres matières premières en raison d'une pénurie d'énergie. /Photo prise le 22 juin 2021/REUTERS/Gabriel Crossley L'indice des prix à la production (PPI) a augmenté de 13,5% en rythme annuel, contre une hausse de 10,7% en septembre, a déclaré le Bureau national des statistiques (BNS) dans un communiqué. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une croissance de 12,4%. Cette hausse a été alimentée par la hausse des coûts des matières premières et les réductions de la production des usines, les restrictions gouvernementales sur les émissions de carbone et la flambée des prix du charbon, un combustible essentiel pour la production d'électricité, ayant entraîné un rationnement de l'énergie. Toutefois, la pénurie d'électricité s'est quelque peu atténuée depuis, après l'intervention du gouvernement pour stabiliser le marché du charbon. L'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 1,5% en octobre en rythme annuel, contre une hausse de 0,7% le mois précédent, montrent les données du BNS. Les analystes attendaient une hausse de 1,4%. L'inflation de base, qui exclut les produits alimentaires et énergétiques, a progressé de 1,3% en octobre, contre une hausse de 1,2% en septembre. (Reportage Liangping Gao et Gabriel Crossley; version française Camille Raynaud)

