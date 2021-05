Chine: Les prix à la consommation en hausse de 0,9% en avril

PÉKIN (Reuters) - Les prix à la production en Chine ont augmenté au rythme le plus rapide depuis trois ans et demi en avril, selon des données officielles publiées mardi, alors que la deuxième plus grande économie du monde continue de prendre de l'élan après une croissance record au cours du premier trimestre.

© China Daily CDIC Les prix à la production en Chine ont augmenté au rythme le plus rapide depuis trois ans et demi en avril, selon des données officielles publiées mardi, alors que la deuxième plus grande économie du monde continue de prendre de l'élan après une croissance record au cours du premier trimestre. /Photo d'archives/REUTERS/China Daily L'indice des prix à la production (PPI), indicateur de la rentabilité industrielle, a augmenté de 6,8% en rythme annuel en avril, a déclaré le Bureau national des statistiques (BNS) dans un communiqué, après une hausse de 4,4% en mars. Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une hausse de 6,5%. Des données distinctes du Bureau national de la statistique (BNS) montrent que l'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,9% en avril en rythme annuel, après une hausse de 0,4% en mars. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une hausse de 1,0%. (Stella Qiu, Ryan Woo et Se Young Lee; version française Camille Raynaud)