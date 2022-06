Chine: Les exportations dépassent les attentes en mai après l'assouplissement des restrictions

Ces chiffres, meilleurs qu'attendus, viennent s'ajouter aux signes encourageants indiquant que la deuxième économie mondiale a commencé à sortir du choc lié à l'offre qui a ébranlé le commerce mondial et les marchés financiers ces derniers mois.

Les perspectives commerciales de la Chine sont toutefois menacées par des facteurs tels que le coût élevé des matières premières et les incertitudes liées à la guerre en Ukraine. La reprise de la production dans d'autres économies pourrait également affecter la demande de produits chinois.

Les exportations ont progressé de 16,9% sur un an en mai, dépassant les attentes des analystes, leur rythme le plus rapide depuis le mois de janvier. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à ce qu'elles augmentent de 8% après une hausse de 3,9% en avril.

L'activité économique avait fortement ralenti au mois d'avril, alors que la résurgence de l'épidémie de coronavirus avait poussé les autorités à mettre en place des confinements stricts dans plusieurs villes du pays.

Le Conseil d'Etat a toutefois appelé les responsables locaux à relancer les chaînes d'approvisionnement et la production et la capacité de traitement du fret dans les ports et les aéroports s'est rapproché au mois de mai des niveaux enregistrés avant les confinements.

Le port de Shanghaï, dont la capacité avait été fortement réduite en avril, a également traité davantage de cargaisons le mois dernier.

Les importations ont de leur côté augmenté de 4,1%, là où les analystes anticipaient une croissance de 2,0%, après qu'elles sont restées stables le mois précédent.

La balance commerciale de la Chine a affiché un excédent de 78,76 milliards de dollars (73,45 milliards d'euros) en mai, alors que les analystes interrogés prévoyaient un excédent de 58 milliards de dollars. Le pays avait enregistré un excédent de 51,12 milliards de dollars en avril.

(Reportage Stella Qiu, Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)