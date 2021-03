Chine: Le Premier ministre défend l'objectif de 6% de croissance du PIB en 2021

PEKIN (Reuters) - Le Premier ministre chinois, Li Keqiang, a défendu jeudi l'objectif du gouvernement d'une croissance économique de plus de 6% en 2021, un chiffre qui n'est pas "faible" selon lui, et a affirmé que les politiques ne seraient pas radicalement assouplies dans le but de rechercher une croissance plus élevée.

Après avoir renoncé l'année dernière à établir un objectif annuel de croissance de son produit intérieur brut (PIB), la Chine s'est fixé la semaine dernière un objectif de plus de 6% pour 2021, décevant ainsi les analystes qui prévoyaient en moyenne une croissance supérieure à 8% cette année.

Li Keqiang a déclaré que la priorité était de consolider la reprise économique du pays cette année et que la fixation d'objectifs de croissance très différents d'une année à l'autre ne ferait que "perturber" les attentes du marché.

"Marcher rapidement pendant un moment ne signifie pas que l'on marche avec régularité", a déclaré le Premier ministre chinois. "Ce n'est qu'à un rythme régulier que nous avancerons véritablement".

La prise de décision politique se concentrera sur la stabilisation de l'économie, a-t-il déclaré, mettant en garde contre tout "virage brutal" et ajoutant qu'il n'y aura pas de relâchement des efforts pour garantir les moyens de subsistance de la population.

"Nous n'avons pas assoupli les politiques l'année dernière, ni procédé à ce que l'on appelle un assouplissement quantitatif et il n'y a pas non plus besoin cette année d'un 'virage brutal'", a déclaré Li Keqiang aux journalistes après la clôture de la session annuelle du Parlement .

En ce qui concerne l'objectif du gouvernement de créer plus de 11 millions d'emplois en zone urbaine en 2021, il a déclaré qu'il espérait que cet objectif pourrait être dépassé même si la pression sur l'emploi restait importante.

Les moyens de financement des petites et moyennes entreprises devraient rester en place bien que les banques restent attentives quant aux risques d'endettement.

"Nous guiderons les institutions financières pour qu'elles renoncent raisonnablement aux bénéfices tout en stabilisant les ratios d'endettement, afin de permettre aux entreprises de lever plus facilement des capitaux dans un contexte de baisse des coûts de financement", a déclaré Li Keqiang.

(Avec Stella Qiu et Gabriel Crossley, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)