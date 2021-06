Chine: Le gouverneur de la banque centrale prévoit une inflation inférieure à 2% en 2021

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Jason Lee Le gouverneur de la banque centrale chinoise, Yi Gang, a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'inflation annuelle moyenne chinoise soit inférieure à 2% cette année, tout en mettant en garde contre les pressions inflationnistes et déflationnistes dans un contexte d'incertitude économique et macroéconomique. /Photo prise 3 février 2020/REUTERS/Jason Lee

La Chine continuera à mettre en œuvre une politique monétaire normale et se concentrera sur l'impact des changements structurels sur les prix, a déclaré Yi Gang lors d'un forum financier à Shanghai.

La Chine utilisera aussi activement les outils de politique monétaire structurelle pour soutenir la transformation verte de l'économie, a-t-il ajouté.

La banque centrale chinoise s'efforce de ralentir la hausse du crédit pour aider à contenir les risques d'endettement, mais elle fait preuve de prudence pour éviter de nuire à la reprise économique, qui a été inégale.

Le taux de croissance potentiel de l'économie chinoise ralentit, et l'expansion future doit être stimulée par la hausse de la productivité et les réformes, plutôt que par l'investissement en capital et en main-d'oeuvre, a déclaré Yi Gang, citant le vieillissement de la population.

La banque centrale maintiendra le taux de change du yuan fondamentalement stable, tout en améliorant le mécanisme de taux de change de la Chine, a déclaré Yi Gang, réaffirmant la position actuelle.

(Andrew Galbraith et Samuel Shen, version française Camille Raynaud)