Chine: Le commerce extérieur s'effondre, menaçant les perspectives de reprise

PÉKIN (Reuters) - Les importations et les exportations chinoises ont chuté beaucoup plus rapidement que prévu en juillet, menaçant les perspectives de croissance de la deuxième économie mondiale et mettant la pression sur le gouvernement pour qu'il mette en place de nouvelles mesures pour soutenir la demande.