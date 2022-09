Chine: La mauvaise santé du marché immobilier se confirme

PEKIN (Reuters) - Le marché immobilier chinois a continué de se dégrader en août, montrent les statistiques officielles publiées vendredi, avec une baisse des prix, des volumes de ventes et de l'investissement, signe que les mesures prises par les autorités ces derniers mois peinent à le relancer.

Les prix des logements neufs, qui étaient restés stables en juin et en juillet, ont reculé de 0,3% sur un mois selon les calculs de Reuters effectués sur la base des données du Bureau national de la statistique.

Sur un an, ces prix sont en baisse pour le quatrième mois consécutif, de 1,3% en août, leur plus forte baisse en rythme annuel depuis 2015.

L'aggravation des difficultés du marché immobilier chinois pèsent sur les perspectives de l'ensemble de l'économie du pays, qui a échappé de peu à une contraction au deuxième trimestre.

Le secteur, qui a longtemps été l'un des moteurs de la croissance en Chine, enchaîne les crises depuis 2020 et les autorités s'efforcent de contraindre les promoteurs les plus endettés à assainir leur bilan.

"Le secteur n'a pas encore touché le fond mais il s'en rapproche", commente Zhang Dawei, analyste en chef du réseau d'agences immobilières Centaline.

Parmi les mesures mises en oeuvre depuis le début de l'année par Pékin figurent un assouplissement des règles encadrant les achats immobiliers, une diminution de l'apport minimum, une baisse des taux de crédit et une réduction globale des prix de ventes.

Mais les autorités pourraient devoir faire encore plus dans les plus grandes métropoles du pays, comme Pékin et Shanghaï, et dans les villes de second rang, afin de stabiliser le marché et de redonner confiance aux acheteurs potentiels.

Cette confiance a notamment souffert depuis juin des appels au boycott des échéances de crédit sur les projets inachevés, qui ont contraint des promoteurs à arrêter des travaux faute de liquidités, un cercle vicieux aggravé dans certaines villes par les restrictions sanitaires.

Des statistiques distinctes également publiées vendredi montrent que les ventes immobilières ont baissé en août, leur 13e mois de recul d'affilée.

Les surfaces vendues le mois dernier ont diminué de 22,58% par rapport à août 2021 selon les calculs de Reuters. Et sur les huit premiers mois de l'année, la baisse ressort à 23%.

Les investissements dans l'immobilier ont aussi baissé en août, de 13,8% sur un an, comme les mises en chantier de logements neufs, qui affichent une chute de 45,7% en surface par rapport à août 2021, leur plus forte baisse depuis près de dix ans.

L'indice boursier des valeurs immobilières de Chine continentale a fini la journée en repli de 3,68% après la publication de ces chiffres tandis que son équivalent à Hong Kong cédait 2,77%.

(Reportage Liangping Gao and Ryan Woo; , version française Marc Angrand, édité par Kate Entringer)