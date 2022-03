Chine: La croissance des exportations ralentit en janvier et en février

PÉKIN (Reuters) - La croissance des exportations chinoises a ralenti en janvier et en février en raison des festivités du Nouvel An lunaire et, bien que les données aient dépassé les attentes des analystes, l'invasion russe de l'Ukraine a accru l'incertitude quant aux perspectives du commerce mondial cette année.