Chine: "La ceinture de la rouille" craint de nouvelles pénuries d'électricité

La province du Liaoning, première économie de la "ceinture de rouille" du nord-est de la Chine, a mis en garde lundi contre l'aggravation des pénuries d'électricité malgré les efforts du gouvernement pour stimuler l'approvisionnement en charbon et gérer la consommation d'énergie. /Photo prise le 29 septembre 2021/REUTERS/Tingshu Wang

PÉKIN (Reuters) - La province du Liaoning, première économie de la "ceinture de rouille" du nord-est de la Chine, a mis en garde lundi contre l'aggravation des pénuries d'électricité malgré les efforts du gouvernement pour stimuler l'approvisionnement en charbon et gérer la consommation d'énergie.

La reprise de l'activité économique mondiale après la crise sanitaire a mis en évidence une pénurie d'énergies utilisées pour la production d'électricité en Chine et dans d'autres pays, mettant les entreprises et les gouvernements en difficultés à l'approche de l'hiver dans l'hémisphère nord.

Les pénuries qui frappent la deuxième économie mondiale devraient durer jusqu'à la fin de l'année et les analystes et les négociants prévoient une baisse de 12% de la consommation d'énergie par l'industrie au quatrième trimestre en raison d'une offre de charbon insuffisante cet hiver.

La province du Liaoning a émis lundi, pour la cinquième fois en l'espace de deux semaines, son deuxième niveau d'alerte le plus élevé en matière de pénurie d'électricité, avertissant que le déficit pourrait atteindre près de 5 gigawatts.

Le Liaoning, qui est aussi le premier consommateur d'électricité parmi les trois provinces qui constituent la région industrielle chinoise surnommée "la ceinture de rouille", connaît des coupures d'électricité généralisées depuis la mi-septembre.

La crise énergétique met également en évidence la difficulté de réduire la dépendance de l'économie mondiale à l'égard des combustibles fossiles, peu avant le début des discussions de la COP26 contre le changement climatique, qui se tiendra à Glasgow le mois prochain.

La Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC), l'organe de planification du pays, a annoncé lundi avoir exhorté les fournisseurs d'électricité à augmenter leurs stocks de charbon.

La province du Shanxi et la région de Mongolie intérieure, ont pour sa part ordonné à plus de 200 de leurs mines d'augmenter leur capacité de production et de donner la priorité à l'approvisionnement des centrales électriques des provinces du nord-est, dont le Liaoning.

(Reportage Muyu Xu et Shivani Singh, avec la contribution de David Stanway; version française Diana Mandiá, édité par Jean-Michel Bélot)