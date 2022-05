Chine: L'activité économique en net recul en avril avec les confinements

Des confinements partiels ou stricts ont été imposés dans des dizaines de villes chinoises en mars et avril, notamment à Shanghai, carrefour commercial du pays, forçant salariés et consommateurs à rester chez eux et perturbant grandement les chaînes d'approvisionnement.

Les ventes au détail ont reculé sur un an de 11,1% le mois dernier, leur plus important déclin depuis mars 2020, montrent des statistiques officielles communiquées lundi. Les analystes anticipaient en moyenne un recul de 6,1% après une baisse de 3,5% en mars.

Avec l'impact des restrictions sanitaires sur les chaînes d'approvisionnement et la distribution, la production industrielle a décliné en avril de 2,9% en rythme annuel, marquant un net ralentissement après une croissance de 5% en mars, alors que le consensus ressortait à +0,4%.

Il s'agit du plus important recul de la production industrielle depuis février 2020.

