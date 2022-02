Chine: L'activité des services progresse à son rythme le plus lent en cinq mois

PEKIN (Reuters) - L'activité dans le secteur des services en Chine a progressé à son rythme le plus lent en cinq mois, la hausse des cas de coronavirus et les mesures de confinement ayant pesé sur les nouvelles entreprises et le sentiment des consommateurs, montrent les résultats d'une enquête privée publiée lundi.