Chine : l'activité dans le secteur des services a accéléré en mars

PÉKIN (Reuters) - L'activité dans le secteur des services en Chine a progressé en mars à son rythme le plus rapide en deux ans et demi, portée notamment par les nouvelles commandes, les créations d'emploi et la reprise de la consommation après la pandémie de COVID-19, montrent les résultats d'une enquête privée publiés jeudi.