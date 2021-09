Chine: Evergrande va payer les intérêts sur une obligation, les marchés soulagés

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Bobby Yip La principale filiale de China Evergrande Group a annoncé mercredi qu'elle effectuerait jeudi un paiement d'intérêts sur une obligation après des négociations privées avec ses créanciers, apportant un certain soulagement sur les marchés qui s'inquiètent d'un éventuel défaut de paiement du numéro deux chinois de l'immobilier. /Photo d'archives/REUTERS/Bobby Yip

Dans un document financier, Hengda Real Estate Group a déclaré qu'elle effectuerait le paiement du coupon de 5,8% attaché à son obligation négociée à Shenzhen à la date prévue, le 23 septembre.

L'entreprise n'a pas précisé les modalités de ce paiement, indiquant seulement avoir tenu des négociations privées.

Le paiement du coupon s'élève à 232 millions de yuans (30,6 millions d'euros), selon les données de Refinitiv.

Cette annonce a permis aux contrats à terme sur les indices américains de se retourner à la hausse et les futures en Europe indiquaient également une nette progression à l'ouverture.

Les investisseurs attendent néanmoins encore de savoir si Evergrande pourra procéder au paiement, attendu aussi pour jeudi, du coupon d'une obligation offshore en dollar.

Evergrande, plombé par un endettement estimé à près de 260 milliards d'euros au total, peine à céder des actifs pour honorer ses obligations financières, payer ses fournisseurs et rémunérer ses investisseurs, et une éventuelle défaillance pourrait fragiliser une bonne partie du système financier de la Chine.

(Reportage Maiya Kiedan, David Randall, David Henry, Ira Iosebashvili, Megan Davies, Clare Jim, Tom Westbrook, Alun John, Anshuman Daga, Marc Jones, Karin Strohecker, Andrew Galbraith et Anne Marie Roantree, rédigé par Megan Davies et Sumeet Chatterjee; version française Camille Raynaud et Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)